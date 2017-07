Motorradfahrer unter Pkw eingeklemmt – schwerer Unfall auf der L1

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz nach 13.00 Uhr auf der L1 ereignet: Ein Pkw-Lenker wollte auf der L1 in Fahrtrichtung L190 nach links in eine Seitenstraße einbiegen. Einem nachfolgenden Schweizer Motorradfahrer, der zum Überholvorgang angesetzt hatte, war es nicht mehr möglich rechtzeitig abzubremsen. Er prallte mit voller Wucht gegen das Auto. Der Schweizer wurde daraufhin unter dem Pkw eingeklemmt.

Mehreren Passanten gelang es in Folge mit vereinten Kräften, das Auto anzuheben und den Mann zu befreien. Er wurde von den alarmierten Einsatzkräften mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Die L1 ist für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz standen Notarzt, Rotes Kreuz sowie die Feuerwehr Lochau mit 20 Mann.