Motorradfahrer starb nach Unfall in OÖ im Krankenhaus

62-Jähriger erlag seinen Verletzungen - © APA (Symbolbild)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag seinen Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Bad Schallerbach am Samstag erlegen. Er war gegen den linken hinteren Kotflügel eines Pkw geprallt, als der 38-jährige Autofahrer auf der Innviertler Straße wenden wollte, teilte die Polizei OÖ mit.