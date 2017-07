Motorradfahrer in OÖ tödlich verunglückt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Donnerstagnachmittag in Weißenbach am Attersee ereignet. Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Aurach am Hongar zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann wollte einen Lkw überholen, dürfte jedoch übersehen haben, dass der Transporter abbiegen wollte.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich gegen 15:20 Uhr auf der B153. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer lenkte sein Fahrzeug aus Richtung Weißenbach kommend in Richtung Bad Ischl. Bei der Abzweigung zu einem Schotterwerk wurde er langsamer, um abzubiegen. Im selben Moment kam der 27-jährige Motorradlenker und setzte vermutlich zum Überholen an. Der Fahrer streifte an der linken Seite des Lkw, verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte mit dem Kopf gegen einen Holzmast neben der Straße. Dabei erlitt der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich auch in Rankweil in Vorarlberg. Dort erlitt ein 49-Jähriger während der Fahrt einen Herzinfarkt und prallte gegen eine Hausecke. Da der Mann keinerlei Vitalfunktionen mehr zeigte, übernahmen Passanten bis zum Eintreffen von Rettung und Notarzt die Wiederbelebung. Schließlich setzten Herzschlag und Atmung des 49-Jährigen wieder ein, teilte die Polizei mit. (APA)