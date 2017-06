Motorradfahrer bei Unfall in Vorarlberg schwer verletzt

Ein Pkw prallte gegen das Motorrad - © APA (Webpic)

Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Rankweil in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, prallte ein Pkw auf einer Kreuzung gegen das Motorrad, wodurch der 36-Jährige stürzte. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.