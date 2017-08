Motorradfahrer bei Unfall im Weinviertel ums Leben gekommen

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Neunkirchen ist am Mittwoch bei einem Unfall im Bezirk Mistelbach gestorben. Der Mann war kurz nach 12.00 Uhr auf der L16 in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und in Verbindung mit zu wenig Fahrpraxis nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich auf dem Weg von Blumenthal in der Gemeinde Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) nach Schrick, einer Ortschaft von Gaweinstal (Bezirk Mistelbach). Das Team des Notarztwagens des Krankenhauses Mistelbach konnte nur mehr den Tod des Lenkers feststellen, hieß es in der Aussendung.