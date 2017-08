Motorrad schleudert in Familie – Mutter und zwei Kinder tot

Bei einem schweren Unfall im Allgäu starben eine Mutter (48) und ihre zwei Kinder (14 und 16). - © Bilderbox

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Dienstag Abend in Immenstadt im Allgäu. Weil er nur auf dem Hinterrad und zu schnell unterwegs war, verlor ein24-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und schleuderte in eine Familie am Straßenrand.