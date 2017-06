Motorrad: Rossi vor schwierigem Heim-GP – KTM will Le Mans bestätigen

Nach einem Sturz startet Valentino Rossi doch bei seinem Heimrennen in Mugello. - © AFP

Valentino Rossi steht in Mugello vor einem schwierigen Heimrennen. Der Italiener wird vor dem sechsten Saisonlauf der MotoGP von schmerzhaften Prellungen am Oberkörper geplagt, die er in der Vorwoche bei einem Motocross-Sturz davongetragen hatte.