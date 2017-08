Motorrad: Marquez will in Österreich nächsten Schritt zu Titel machen

37 Punkte lag der spanische Champion nach einem Katastrophenstart in dieser Saison bereits zurück, nun führt er 14 Punkte vor Landsmann Maverick Vinales. Nach Spielberg sollen es noch mehr sein.

Ducati mit Vorteilen

Nach zwei Ausfällen am Saisonbeginn hat sich Honda-Pilot Marquez erst beim neunten Saisonlauf 2017 erstmals die WM-Führung geschnappt und dann nach der Sommerpause mit einem weiteren Triumph in Brünn diese ausgebaut. Ein dritter Sieg in Serie am Sonntag in Spielberg wird aber schwierig, denn der hügelige Red Bull Ring in der Steiermark favorisiert mit seinen extrem harten Brems- und Beschleunigungspunkten eher die Ducatis. Die Italiener bewiesen das im Vorjahr mit einem Doppelsieg für Andrea Iannone vor Andrea Dovizioso.

Aber Marquez ist im Aufwind. Zudem verliefen die jüngsten Montag-Tests nach dem Brünn-Rennen vielversprechend. “Auch wenn ich deshalb am Sonntag meinen Sieg nicht feiern konnte. Dafür ist nun das gute Gefühl von Tschechien immer noch da”, kam Marquez zuversichtlich in die Steiermark.

Der Spanier warnte am Vorabend der ersten Trainings aber auch: “Dieser Kurs hier ist so speziell. Deshalb hatten wir im Vorjahr all diese Probleme. Ich hoffe, diesmal läuft es etwas besser”, meinte der 24-Jährige bei der Pressekonferenz. Marquez war im Vorjahr in der Steiermark nur Fünfter geworden.

Rossi skeptisch

Für den anstelle von Jorge Lorenzo zu Yamaha gekommenen Vinales ist die bisherige Saison praktisch gegenläufig zu jener von Marquez verlaufen. Nach Serien-Bestzeiten in den Vorsaison-Tests hat der Spanier von den ersten fünf Saisonrennen drei gewonnen. Danach sind die großen Ergebnisse aber immer öfter ausgeblieben. Dennoch ist er wie der Vorjahres-Zweite Dovizioso oder der viertplatzierte Szene-Superstar Valentino Rossi theoretisch in der Lage, in Spielberg wieder an die WM-Spitze zu fahren.

Aber auch Rossi ist wegen der Streckencharakteristik skeptisch. Zudem haben sich die in Brünn getesteten neuen “Flügel” auf der Yamaha als nicht wirklich brauchbar herausgestellt.

Schnellste Piste im WM-Kalender

Die MotoGP-Fahrer haben zudem Sorge, dass sich wegen des angekündigten Regens das Brünn-Drama in Österreich wiederholt. In Tschechien hatte sich bei auftrocknender Strecke vor allem der richtige Zeitpunkt hinsichtlich Motorrad-Tausch während des Grand Prix als rennentscheidend erwiesen.

Der hügelige und 4,318 Kilometer lange Red Bull Ring ist für die Zweiräder zudem eine doppelt knifflige Angelegenheit. Vom Rundenschnitt her ist man praktisch die schnellste Piste im WM-Kalender, punkto Topspeed (313 km/h) aber eine der langsamsten.

Marquez will sich davon nicht unterkriegen lassen. “Auch Brünn ist eine schwierige Strecke für uns. Und dann war da dieses fantastische Ergebnis.”

In der Moto2-Klasse geht auch in Spielberg das Duell zwischen den beiden Kalex-Fahrern Franco Morbidelli (ITA) und Verfolger Thomas Lüthi (SUI) weiter. In der Moto3 ist Vorjahressieger Joan Mir (ESP) der aktuell dominierende Mann. In dieser kleinsten GP-Klasse ist dank Wild Card der 16-jährige Österreicher Maximilian Kofler am Start.

Sorgen macht den Verantwortlichen am Ring vor allem das aktuelle Wetter. Am Wochenende davor war auch die Grand-Prix-Region inklusive Red Bull Ring von den schweren Unwettern in der Obersteiermark betroffen gewesen. Auch diesmal waren heftige Regenschauer angekündigt.

Der 38-jährige Rossi nimmt es sportlich. Der Italiener sorgt sich mehr wegen einiger möglicherweise gefährlich nahen Streckenbegrenzungen auf der österreichischen Formel-1-Rennstrecke.

“Bei bestimmten Streckenbedingungen war ich bisher viel zu weit weg von der Spitze”, monierte der mit 22 Punkten Rückstand auf Platz vier liegende, neunfache Champion zudem. “Wir müssen also schauen, endlich sowohl im Trockenen als auch auf nasser Piste schnell zu sein”, meinte der Yamaha-Star.

