Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in der Steiermark gegen einen Traktor geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 67-jährige Zugmaschinen-Fahrer dürfte den Biker übersehen haben. Der Südsteirer wurde in den Straßengraben geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer wurde schwer verletzt, hieß es von Seiten der Landespolizeidirektion.

Der 50-jährige Steirer war auf der Johnsdorferstraße (L221) im Gemeindegebiet von Paldau im Bezirk Südoststeiermark unterwegs, als vor ihm der Traktor die Landesstraße queren wollte. Der Motorradfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen die linke Seite der Zugmaschine. Wie der Lenker des Traktors seine schweren Verletzungen erlitten hat, war vorerst nicht klar. Er konnte bisher nicht von der Polizei befragt werden. (APA)