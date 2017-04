MotoGP: Schafft Maverick Vinales den Hattrick?

Der 22-Jährige stand in beiden bisherigen Saisonrennen ganz oben auf dem Podest und gilt auch in Austin als Favorit. Als größter Konkurrent gilt dabei der amtierende Weltmeister Marc Marquez. Dieser gewann nämlich alle bisherigen vier Rennen auf dem Circuit of the Americans.

Aus Österreichischer Sicht liegen die Hoffnungen beim Team von KTM. Beim Großen Preis von Argentinien konnte KTM das erste Mal Punkte einfahren – Pol Espargo und Bradley Smith landeten auf den Plätzen 14 bzw. 15.

Social-Media-Ticker

Am Sonntag werden auch in der Moto3 bzw. Moto2 Rennen gefahren. Die Moto3 startet um 18 Uhr, Moto2 um 19.20 Uhr. Das dritte Rennen um die Weltmeisterschaft in der MotoGP beginnt um 21 Uhr. Alle Infos gibt es in unserem Social-Media-Ticker:

