MotoGP in Spielberg: 10 Zahlen zum Motorrad-Spektakel in Österreich

Das elfte MotoGP-Saisonrennen wird in der schönen Steiermark ausgetragen. Neben der MotoGP werden auch die Rennen in den Klassen Moto2 und Moto3 dieses Wochenende in Spielberg stattfinden. “Die Stimmung sei unglaublich”, sagt Tourismus-am-Spielberg-Vorsitzender Michael Ranzmaier-Hausleitner.

Zudem sei die Region, bis auf wenige Restplätze auf Campingplätzen, total ausgebucht. Mit “Region” ist übrigens nicht nur das Murtal, sondern sind auch die Bezirke Leoben, Murau und Bruck an der Mur gemeint.

Foto: APA

Am Sonntag, um Punkt 14 Uhr, erfolgt am Red Bull Ring in Spielberg der Startschuss zum Motorrad Grand Prix in Österreich. Die MotoGP ist die Königsklasse im Motorradsport und übt eine unglaubliche Faszination und Anziehungskraft aus. Rad an Rad kämpfen die Fahrer um Positionen und Punkte, spektakuläre Überholmanöver sorgen für unglaubliche Spannung – wie man sie zum Beispiel in der Formel 1 nur noch aus Erzählungen kennt.

Wir haben uns auf die Suche nach zehn interessanten Zahlen und Fakten rund um den MotoGP gemacht:

1. KTM ist mit dabei

Premiere: Zum ersten Mal ist ein österreichischer Rennstall mit dabei. Der steirisch-oberösterreichische Rennstall KTM wird heuer mit dabei sein und die Königsklasse aufmischen. Schon letztes Jahr wurde das Team in Spielberg vorgestellt.

2. Heiße Bremsscheiben

750 Grad Celsius: So heiß können die Bremsscheiben bei den Motorrädern werden. Zum Vergleich: Die Temperatur beim Grillen beträgt in etwa 250 Grad Celsius!

3. Der jüngste Weltmeister

Foto: APA

20 Jahre: So alt war Marc Marquez (um genau zu sein: 20 Jahre und 266 Tage) als er 2013 der jüngste Weltmeister wurde. 2009 war Valentino Rossi mit 30 Jahren und 259 Tagen der bisher älteste Weltmeister.

4. Der Flüssigkeitsverlust der Fahrer

4 Liter: Unglaublich aber wahr – so viel Liter verschwitzt ein Fahrer in einem MotoGP Rennen durchschnittlich.

5. Das Wahrzeichen des Rings

Foto: APA

1.300 Tonnen: Das ist das Gewicht des Wahrzeichens des Red Bull Rings. Der Stier von Spielberg stammt von den Künstlern Clemens Neugebauer aus Leoben und Martin Kölldorfer aus St. Leoben im Mürztal.

6. So viel kostet ein Ticket

800 Euro: So viel kostet das teuerste Ticket! Wer noch Karten kaufen möchte sollte sich beeilen, denn sie sind so gut wie ausverkauft. Stehplatztickets und vereinzelte Sitzplatzkarten (Tribüne) sind noch vorhanden, die Meisten jedoch nur noch für Samstag – Qualifying (ab ca. 50 Euro). Die wenigen Tickets für Sonntag oder das gesamte Wochenende sind ab ca. 100 Euro zu haben.

7. So schnell sind MotoGP-Motorräder

Foto: APA

354,9 km/h: War die höchste jemals gefahrene Geschwindigkeit. Diese erzielte Andrea Iannone dieses Jahr in Mugello / Italien.

8. MotoGP ist ein Publikumsmagnet

200.000: Mit so vielen Zuschauern vor Ort rechnen die Veranstalter in Spielberg. Letztes Jahr waren 240.000 Zuschauer live mit dabei.

9. Der Rekord-Weltmeister

Foto: APA

6 Weltmeister-Titel in der MotoGP: Und somit ist Valentino Rossi der Rekordhalter! Der Italiener holte 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 und 2009 den Titel. Zudem kann “Il Dottore” noch auf je einen Titel in den Klassen 125 ccm (1997), 250 ccm (1999) und 500 ccm (2001) verweisen. Auf Platz zwei folgt Jorge Lorenzo mit drei MotoGP-Titeln (2010,2012,2015).

10. Lauter als ein Presslufthammer

128 dB: So hoch ist der durchschnittliche Motorsound. Zum Vergleich: Ein Presslufthammer kommt auf 104 dB.