MotoGP: Dovizioso sitzt WM-Leader Vinales vor Assen im Nacken

Der Italiener Andrea Dovizioso sitzt Leader Maverick Vinales aus Spanien im Nacken. - © AFP PHOTO / ANP / Vincent JANNINK

Mit dem WM-Klassiker von Assen wird am Sonntag (13.00 Uhr) das enge Rennen an der Spitze der MotoGP-Klasse fortgesetzt. Der spanische Yamaha-Pilot Maverick Vinales verteidigt in den Niederlanden seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Italiener Andrea Dovizioso. Der Ducati-Fahrer peilt nach den jüngsten Siegen in Mugello und Montmelo seinen dritten Saisonerfolg an.