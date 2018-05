MotoGP: Crutchlow mit erster Bestzeit bei Europa-Auftakt in Jerez

Nach drei zum Teil turbulenten Überseerennen in Katar, Argentinien und den USA steigt am Sonntag in Andalusien der Europa-Auftakt der Motorrad-Straßen-WM 2018. Traditionell werden dort weit über 200.000 Zuseher an der Rennstrecke erwartet. In der MotoGP kommt Ducati-Ass Andrea Dovizioso als Führender nach Südspanien, allerdings liegen die ersten fünf Fahrer innerhalb von nur acht Punkten und Marquez fehlt nur ein Zähler auf den führenden Italiener.

KTM verlängert Espargaro-Vertrag

Marquez hat zuletzt in Austin trotz Rückversetzung in der Startaufstellung seinen sechsten Sieg in Serie dort geschafft, zählt den heuer frisch asphaltierten Circuito de Jerez aber nicht zu seinen Lieblingspisten. Nur ein Sieg (2014) steht dort für den spanischen Honda-Fahrer mit der Startnummer 93 zu Buche. Im Vorjahr gewann Markenkollege Pedrosa, der Spanier ist nach seinem im zweiten Saisonrennen erlittenen Handgelenksbruch aber noch immer nicht topfit.

Für die wichtigsten News vor dem Rennen in Andalusien sorgte KTM mit der Vertragsverlängerung für Pol Espargarao sowie der Neuverpflichtung von Zarco. Damit ist klar, dass die erst im Vorjahr voll in die MotoGP eingestiegenen Österreicher 2019 und 2020 mit diesen beiden Fahrern den nächsten Schritt setzen werden.

