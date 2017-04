Motocrosser Kevin Bitsche braucht wieder neuen Beifahrer

Mit einem sensationellen fünften Tagesrang im Europameisterschaftslauf der Seitenwagengespanne in Wohlen von 35 teilnehmenden Teams ist Kevin Bitsche mit seinem Partner Dave Bertschi eindrucksvoll in diese Saison gestartet. Allerdings war der sportliche Höhenflug leider nur von kurzer Dauer. Schon beim nächsten Rennen im Rahmen zur Schweizer Meisterschaft in Frauenfeld mit dem neunten Endrang hatte der Schweizer Bertschi mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und gab seinen Rücktritt im Team von Kevin Bitsche bekannt. Jetzt ist der 29-jährige Tostner wieder auf Suche nach einem geeigneten Partner. Das Pech bleibt Bitsche seit Jahren treu: Schon vor dem Aus mit Dave Bertschi haben mit Meinrad Schelbert, Martin Betschart, Stefan Forstner, Sandro Michelotto, Matthias Walser, Johannes Vonbun und Tim Gustaffson weitere hoffnungsvolle und starke Copiloten von Seitenwagenfahrer Kevin Bitsche ihre aktive Karriere beendet. Seit elf Jahren ist der Tostner dem Motorsport treu und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Neben dem Gesamtsieg der Schweizer Meisterschaft vor zwei Jahren konnte sich Kevin Bitsche schon mehrmals in der Weltspitze präsentieren und seine Qualitäten zeigen. Dabei befindet sich Bitsche in der noch jungen Saison in Hochform und hofft bis zur Heim-Weltmeisterschaft Ende Juli in Möggers einen neuen Partner noch zu finden. Das Heimrennen am Tostner Montikel wurde heuer abgesagt, weil die WM in Möggers terminlich kein Spektakel in der Sportstad Feldkirch zulässt.