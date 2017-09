Mostfest als Treffpunkt

Am Samstag im Anschluss an das Derby gegen Blau Weiß Feldkirch sorgten die beiden DJ´s DJ Creepy Brick und DJ Young Tung beim „Mostfestclubbing“ für gute Laune im Zelt. Unsere Damenmannschaft war für die coolen Bargetränke und Cocktails zuständig und in der Weinlaube konnte man auch ein gutes „Tröpflein“ genießen. Am Sonntag fand dann das traditionelle „Mostfest“ statt. Die „Saminataler“ und die „Grenzwärtigen“ sorgten gute Stimmung im Festzelt Unser Gastronomieteam verwöhnte die Besucher mit „Gsottna Grumpira , Käs und Liptauer“ oder „Öpfelküachle“ sowie dem bewährtem kulinarischen Angebot der FCN. Dazu gab es Most aus dem Hause „Bergeler“ Für die Kinderbetreuung sorgte die Pfadi-Gruppe aus Thüringen. Der FC Nenzing bedankt sich bei allen Besuchern für ihr Kommen und hofft, dass es Ihnen gefallen hat . Herzlichen Dank auch an alle Organisatoren und Helfer, die dieses Wochenende im Dauer-Einsatz waren und die Veranstaltung reibungslos über die Bühne gebracht haben.