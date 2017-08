Mosterei öffnet Pforten am Feiertag

Zum 15-jährigen Firmenbestand lud Unternehmer Andreas Krammel im vergangenen Jahr erstmalig zum Mostfest. „Die Veranstaltung ist bei Gästen, Kunden und Partnern gleichermaßen gut angekommen“, freut sich der rührige Lustenauer, der nun am kommenden Feiertag die Pforten seines Betriebs öffnet. Obwohl die Obsternte heuer nur gering ausfällt, lässt sich der Firmenchef nicht beirren und lädt am 15. August von 10 – 18 Uhr zur zweiten Auflage. „Die Situation rund um den Obstbestand ist nicht erfreulich. Wir konnten uns in den vergangenen Jahren mit dem Verkauf von Kellerartikeln und dem Handel von Futtermitteln weitere Standbeine schaffen“, führt Krammel aus.

Kooperationen

Dass weiterführende Innovationen gefragt sind unterstreicht das heuer im April durch die Landwirtschaftskammer mehrfach ausgezeichnete Kleinunternehmen, mit der aktuellen „Himbeeressig – Kreation“. Übrigens, mit dem hauseigenen Kräuteressig holte man sich den Sortensieg. Auch diesmal setzt der Familienbetrieb beim Fest auf Kooperationen. So engagieren sich mit dem Rassekleintierzuchtverein und dem Obst- und Gartenbauverein zwei ortsansässige Vereine rund um die Veranstaltung (freier Eintritt, bei jeder Witterung).

Buntes Programm

Neben den Grillspeisen stehen naturgemäß der Most sowie die verschiedenen Safterzeugnisse hoch im Kurs. Auch für die kleinsten Besucher gibt es einiges zu erleben: Vom Ponyreiten über Kinderschminken bis hin zum Sackhüpfen. Die Gäste können weiterführend auch verschiedene Tiere im Freigehege besichtigen, während das Ensemble „Buch – Brass“ den musikalischen Part bestreitet. Parkmöglichkeiten gibt es bei Spar König. Mehr Infos zum Betrieb auf www.krammel.co.at. (mst)