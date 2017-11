"Moslem-Mama-Mikl": Totalentgleisung von FP-Spitzenkandidat

In einer äußerst scharf gehaltenen Aussendung attackiert der FPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichischen Landtagswahlen Johanna Mikl-Leitner und die ÖVP.

Weil der Bildungsplan für Niederösterreich vorsieht, dass “Feste und Feiertage aus verschiedenen Kulturen” gefeiert werden sollen, holt der Spitzenkandidat der FPÖ für die niederösterreichische Landtagswahl, Udo Landbauer, zum Rundumschlag gegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus: Die ÖVP NÖ verbanne heimische Traditionen und Bräuche und ersetze diese durch fremde Feste und Feiertage, wütet Landbauer. Der Bildungsplan sieht ebenfalls Musik und Lieder aus verschiedenen Kulturen sowie Speisen aus anderen Kulturen vor. Landbauer sieht einen Skandal:” Ich bin fassungslos. Unsere Kinder werden von der Mikl-ÖVP mit diesem Multi-Kulti-Wahnsinn zwangsbeglückt.” Er berichtet: Ein Vater habe ihm erzählt, dass sein Kind türkisch zählen lernen müsse. Im Landeskindergarten in Münchendorf trage eine interkulturelle Mitarbeiterin einen Niqab. Die FPÖ Niederösterreich sieht eine “skandalöse Zwangsislamisierung”, die sofort gestoppt gehöre. In der Aussendung wird Mikl-Leitner als “Moslem-Mama” bezeichnet, die abgewählt gehöre.

Umfrage NÖ: ÖVP mit Verlusten, FPÖ und SPÖ mit Gewinnen

In Niederösterreich finden am 28. Jänner Landtagswahlen statt. In einer am Sonntag veröffentlichten “Kurier”-OGM-Umfrage mit 800 Befragten liegt die ÖVP mit 45 Prozent klar an erster Stelle. Beim Urnengang am 3. März 2013 konnte die Volkspartei unter dem damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll trotz Verlusten mit 50,8 Prozent die absolute Mehrheit halten.