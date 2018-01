Moskau weist Mitverantwortung für Chemiewaffenopfer zurück

Russland hat eine Mitverantwortung am Einsatz von Chemiewaffen im Bürgerkriegsland Syrien zurückgewiesen. Mit ihrer Anschuldigung, Moskau decke die syrische Regierung, suchten die USA einen Vorwand, um Russland in schlechtes Licht zu rücken, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax am Mittwoch.

Zudem warf er den USA vor, sie wollten die Organisation der für kommende Woche geplanten Syrien-Konferenz im südrussischen Sotschi behindern. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von haltlosen Vorwürfen der USA.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte zuvor gesagt, Russland trage eine Mitverantwortung für die Opfer von Chemiewaffen in Syrien, weil Moskau 2013 garantiert habe, dass die verbündete syrische Regierung die Nutzung dieser Waffen einstellt. Am Dienstag hatten 24 Staaten in Paris eine Partnerschaft gegen die Straflosigkeit von Chemiewaffen-Einsätzen gegründet. Russland sieht den Vorstoß kritisch.