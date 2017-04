Moskau verbietet Demonstration von Putin-Gegnern

Demonstranten haben Verbindungen zu Kremlkritiker Chodorkowski - © APA (dpa)

Die Moskauer Behörden haben eine für Samstag angekündigte Demonstration von Regierungsgegnern verboten. Ein Gericht in der russischen Hauptstadt bestätigte am Freitag eine entsprechende Entscheidung der Stadtverwaltung. Die Bewegung Offenes Russland mit Verbindungen zum Kremlkritiker Michail Chodorkowski hat in mehreren Städten zu Protestmärschen gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen.