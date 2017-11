Moskau kritisiert Urteil gegen Ratko Mladic

Moskau hat das Urteil gegen den ehemaligen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic als "parteiisch und antiserbisch" kritisiert. Die Verurteilung des 74-Jährigen zu lebenslanger Haft durch das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien untergrabe zudem "den Prozess der Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen auf dem Balkan".

Ein Sprecher des US-Außenamts hatte dagegen am Mittwoch erklärt, Washington unterstütze “die wichtige Arbeit des Tribunals und respektiert sein Urteil”. Das UNO-Tribunal hatte Mladic zuvor wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Verbrechen wurden während des Bosnien-Krieges (1992-1995) verübt, in dessen Verlauf rund 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen in die Flucht getrieben wurden. Mladic habe sich des Völkermordes in der damaligen UNO-Schutzzone Srebrenica schuldig gemacht, stellte das Gericht fest.