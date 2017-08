Moskau kritisiert NATO-Bestrebungen Mazedoniens

Keine Freude über "Versuche der Feinde Russlands und Mazedoniens" - © APA (AFP)

Die neue Regierung in Mazedonien ist in ihrem Bemühen um die schnelle Annäherung an die NATO und die EU auf Kritik aus Russland gestoßen. “Wir sehen die Versuche der Feinde Russlands und Mazedoniens, die traditionell guten Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verkomplizieren”, zitierten die Medien in der Region am Mittwoch die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa.