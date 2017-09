Moscovici für Einführung eines Super-Finanzministers

Moscovici will Europa weiter stärken - © APA (Archiv/AFP)

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat sich für die Ernennung eines “hohen EU-Beauftragten für Finanz und Wirtschaft” ausgesprochen. Dabei soll es sich um einen europäischen Super-Finanzminister handeln, der vom EU-Parlament legitimiert ist, meinte Moscovici beim Wirtschaftsseminar “Ambrosetti” am Comer See am Samstag.