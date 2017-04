Moschee in Vorarlberg mit Kot beworfen – 7.560 Euro Strafe

Das Urteil ist nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Weil er eine Moschee in Bludenz mit einem Hundekotsäckchen beworfen hatte, ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch ein 30-jähriger Hundebesitzer wegen schwerer Sachbeschädigung verurteilt worden. Gegen den Angeklagten wurde eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 7.560 Euro verhängt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.