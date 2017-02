Morscher – die Torspielerschule plant das Frühjahrssemester

Unter dem Motto „fordern und fördern“ trainieren wir mit unseren Nachwuchstorspielern aus Vorarlberg ein Mal in der Woche montags in Schlins (Standort Oberland) und dienstags in Schwarzach (Standort Unterland).

Die drei Trainer: René Morscher, Andreas Morscher und Alexander Türtscher sind alle im Besitz des ÖFB – Tormanntrainerdiploms. Das ist die höchste Trainerausbildung für Torspielertrainer.

Stolz sind wir auch auf unsere drei Torspieler – Paten. Mit unserem Nationaltormann Ramazan „Rambo“ Özcan von Bayer Leverkusen, Martin Kobras vom SCR Altach und Christopher Knett von Austria Lustenau konnten wir drei Top – Torspieler für unsere Schule gewinnen.

Dank unserem Top – Sponsor UHLSPORT erhält jeder Teilnehmer einen Warengutschein und Rabatt auf alle Torspielerprodukte.

Morscher – die Torspielerschule freut sich auf euch.

Weitere Infos auf: www.torspielerschule.at oder schreibt einfach ein Mail an office@torspieler.at