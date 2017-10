Morgan Hurd prolongierte US-Dominanz im Turn-WM-Mehrkampf

Morgan Hurd auf dem Schwebebalken - © APA (Getty)

Der Damen-Mehrkampf bei Turn-Großereignissen bleibt in US-amerikanischer Hand. Morgan Hurd sorgte am Freitag (Ortszeit) in Montreal als Weltmeisterin dafür, dass die Amerikanerinnen seit 2007 bei WM und Olympia unbesiegt sind. Die 16-Jährige setzte sich nur einen Zehntelpunkt vor Elsabeth Black (Kanada) durch und trat die Nachfolge der dreifachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Simone Biles an.