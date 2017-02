Mordverdacht in der Steiermark dürfte sich nicht bestätigen

Ermittler fanden keine Hinweise für Fremdverschulden - © APA (Scheriau)

Nach dem Mordverdacht am Sonntag in der Steiermark hat die Obduktion ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Der 63-jährige Mann aus der Nachbarschaft war im Garten einer Pensionistin gefunden worden und dürfte sich seine Schnittverletzungen in seiner Garage in selbstmörderischer Absicht selbst zugefügt haben. Dann hatte er sich ins Freie begeben und erfror, teilte die Polizei am Montag mit.