Mordprozess neu aufgerollt – am dritten Juli werden Karten neu gemischt

Ob Verurteilter ein Mörder ist und dafür 18 Jahre hinter Gitter muss, ist nach Urteilsaufhebung durch OGH offen.

Im Jänner wurde ein 47-jähriger Ehemann nach mehreren wuchtigen Messerstichen gegen seine Frau zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das Opfer starb. Der Schwurgerichtshof in Feldkirch sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Frau ermordete. Für Verteidiger Franz Josef Giesinger war klar, dass es sich um Totschlag handelte. „Das emotionale Explodieren eines sonst sanften Menschen ist geradezu lehrbuchhaft“, erklärte damals der Anwalt. Im Falle von Totschlag hätte die Strafe fünf bis zehn Jahre betragen. So wurde der Angeklagte allerdings wegen Mordes zu 18 Jahren unbedingter Haft verurteilt.