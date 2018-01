Mordprozess nach Gasexplosion in Hernals - Urteil erwartet

Im Mordprozess nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Hernals vom 26. Jänner 2017 könnte am Donnerstag am Wiener Landesgericht das Urteil gefällt werden. Einem 56-Jährigen wird vorgeworfen, das Wohnhaus vorsätzlich in die Luft gesprengt und dabei den Hausverwalter getötet zu haben.

Der Angeklagte hat vor dem Schwurgericht bisher seine Schuldlosigkeit beteuert. Er habe mit der Explosion nichts zu tun gehabt und könne sich diese nicht erklären. Laut Anklage soll er aber aus Rache gehandelt haben, weil der Hausverwalter wegen offener Mietrückstände seine Delogierung betrieben hatte. Am Tag der Explosion sollte diese umgesetzt werden. Seit 33 Jahren hatte der Beschäftigungslose in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, für die er monatlich 89 Euro zu bezahlen hatte. 2015 wurden ihm allerdings die Sozialleistungen gestrichen. In weiterer Folge bezahlte er keinen Zins mehr.