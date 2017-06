Mordprozess gegen 70-Jährigen in Eisenstadt

Der 1,55 Meter große Pensionist wirkte vor Gericht sehr geknickt und gab auf die Fragen des Vorsitzenden Wolfgang Rauter bisweilen kaum hörbare, kurze Antworten. Der 70-Jährige soll die aus Ungarn stammende Frau, mit der er seit acht Jahren im Südburgenland zusammengelebt hatte, so am Hals gewürgt haben, “bis diese an den Folgen einer Halskompression an Ersticken starb”, stellte Ankläger Clemens Burianek fest. Das Opfer habe von Beginn der Beziehung an ein Alkoholproblem gehabt, das sich im Lauf der Jahre verschlimmert hätte.

Am 21. Dezember 2016, dem Tag vor der Tat, habe sie den Angeklagten ersucht, ihm 10.000 Euro zu geben, um Schulden in Ungarn zu bezahlen, was dieser auch getan habe. In der Nacht habe der Pensionist dann die Handtasche der Frau – und mit ihr das darin aufbewahrte Geld – in den Ofen geworfen. Der folgende Tag sei dann von Auseinandersetzungen geprägt gewesen.

Als seine Lebensgefährtin dann am frühen Abend auf einer Bank in der Küche gesessen sei, habe sich der Angeklagte zu ihr gesetzt. Dann habe er den Arm um ihren Hals gelegt und zugedrückt, bis die Frau zusammengesunken sei. Als sie ihn dann plötzlich von hinten am Nacken berührt habe, habe der Angeklagte seinen linken Unterarm gegen ihren Hals gedrückt, bis die Frau verstorben sei, schilderte der Staatsanwalt. Dann habe der Mann seine Cousine angerufen und gesagt, dass er seine Lebensgefährtin erwürgt habe.

Bei der Vernehmung habe der Angeklagte die Tat gestanden und ausgesagt, dass “die Sekkatur für ihn eine Hölle gewesen” sei, sagte der Ankläger. Erst einen Monat später habe er bei einer weiteren Vernehmung gesagt, er habe sie “nicht töten wollen.”

Ihr Mandant habe sich von Anfang an geständig verantwortet, stellte Verteidigerin Astrid Wagner fest. In den Monaten vor der Tat habe es fast täglich Streit gegeben. Der Angeklagte sei verzweifelt gewesen, er habe alles versucht, um seine Lebensgefährtin vom Alkohol wegzubringen. Zudem habe er sie menschlich und finanziell unterstützt.

Der Mann sei vom Schicksal nicht besonders verwöhnt worden, seine linke Hand sei seit der Geburt etwas verkürzt. Laut einem gerichtspsychiatrischen Gutachten sei der 70-Jährige “ein einfach strukturierter Mensch” und neige von seiner Persönlichkeit her dazu, ängstlich zu sein.

Durch den Alkoholismus der Lebensgefährtin überfordert, habe sich bei ihrem Mandanten eine Depression entwickelt, weshalb er auch Medikamente nehme. Es sei zudem “schon sehr ungewöhnlich”, wie der Angeklagte die Frau zu Tode gebracht habe, meinte Wagner: Wenn man jemanden töten wolle, lege man ihm in der Regel die Hände um den Hals und drücke zu oder man erdrossle das Opfer mit einem Seil. Schon der Tathergang spreche deshalb dafür, “dass es sich um einen unglücklichen Unfall gehandelt hat”.

