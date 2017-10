Mordprozess am Landesgericht Feldkirch

Am Landesgericht Feldkirch findet heute der Mordprozess rund um die Bluttat vom Februar dieses Jahres statt. Der 35-jährige Drogenabhängige würgte eine 65-jährige Bregenzerin, dann stach er immer wieder mit dem Messer auf sie ein. Dabei waren die beiden eigentlich gute Bekannte, beinahe Freunde. „Ersatzmama“ nannte der Mann sie gelegentlich. Er kaufte des Öfteren bei ihr Cannabis und Kokain. An jenem Tag kam es jedoch zum Streit, was genau in der Wohnung in der Arlbergstraße passierte, ist schwer rekonstruierbar. Fakt ist, dass der Mann zwar ziemlich zugedröhnt war, laut Primar Reinhard Haller jedoch nicht unzurechnungsfähig.

Erinnerungslücken

Der Angeklagte selbst kann sich angeblich nur schwer an Einzelheiten erinnern. Er glaubt, dass er von der Verkäuferin erwischt wurde, als er heimlich etwas aus ihrem Drogendepot stehlen wollte. Sie schimpfte und habe ihn angegriffen. Er habe sich daraufhin gegen die wütende Frau verteidigt. Diese Aussagen sind jedoch laut Staatsanwaltschaft mit dem Obduktionsergebnis nicht in Einklang zu bringen. Im Nacken waren beispielsweise zahlreiche Stichverletzungen, diese waren dem Opfer beigebracht worden, als es auf dem Bauch lag. Allein im Gesicht hatte die Frau Spuren von 23 Einwirkungen. Vielfach sei vom Opfer keine Gegenwehr mehr ausgegangen, so die Staatsanwaltschaft.

Notruf getätigt

Um kurz nach 17.00 Uhr tätigte der Angeklagte einen Notruf und gab an, einen Mord anzeigen zu wollen. „Wenn jemand mir am Morgen gesagt hätte, dass ich am Abend wegen eines Tötungsdeliktes verhaftet werde, hätte ich ihn ausgelacht“, sagte der Beschuldigte. „Als man meinem Mandanten mitteilte, dass er seine Bekannte getötet hat, war er erschüttert und er ist bestimmt kein Schauspieler“, so Verfahrenshilfeverteidiger Martin Ulmer. Daran, dass nach der Tat in der Wohnung ein Brand gelegt wurde, kann sich der Beschuldigte ebenfalls nicht erinnern. Wie so oft wird der Vorsatz bei der Tatbegehung ein zentrales Thema sein. Was wollte der Mann im Tatzeitpunkt? Dass es bei ihm als achtfach Vorbestraften mit vier offenen Bewährungsstrafen um einiges geht, ist dem Mann klar. Doch selbst wenn er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird, hat er Pläne. „Ich will die Zeit nutzen und eine Ausbildung machen“, blickt der Mann bereits in die Zukunft, auch wenn sie sich hinter Gittern abspielen wird.