Mordopfer in NÖ schon Tage vor der Auffindung erstochen

Die Erhebungen der Kriminalisten ergaben, dass die Frau vermutlich bereits am 8. Oktober in den Mittagsstunden ermordet wurde, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Weil die 70-Jährige sehr zurückgezogen gelebt hatte, erging gleichzeitig das Ersuchen an Personen, die mit dem späteren Opfer in Kontakt gestanden waren, sich mit dem Landeskriminalamt NÖ (Tel.: 059133-30-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zudem wird um Hinweise ersucht, wo die Frau zuletzt gesehen wurde bzw. ob am 8. Oktober im Bereich der Wohnhausanlage in der Triesterstraße in Neunkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden.

(APA)