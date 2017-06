Mordalarm in Salzburg: Verweste Leiche in Wohnblock entdeckt

Ein 33-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen - © APA

In einem Wohnblock im Salzburger Stadtteil Taxham ist am vergangenen Donnerstag eine stark verweste männliche Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um den 64-jährigen Wohnungsinhaber. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass der Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet wurde, so die Polizei am Montag. Ein 33-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.