Mord in Tiefgarage: Ehemann tötete wohl Frau und Liebhaber

Die drei Leichen wurden in einer Tiefgarage entdeckt - © SDMG

Die Bluttat in einer Tiefgarage in Deutschland ist höchstwahrscheinlich von einem eifersüchtigen Ehemann begangen worden. In einem Auto schnitt er seiner ebenfalls 56-jährigen Ehefrau und deren 30 Jahre jüngerem Partner die Kehlen durch, ehe er sich vermutlich erschoss. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Staatsanwaltschaft und der deutschen Polizei hervor.