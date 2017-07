Mord in Linz: Österreichs Politiker entsetzt über “Wahnsinnstat” wegen FPÖ-Hass

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Pensionisten am Freitag in Linz ist am Sonntag die Untersuchungshaft über den Verdächtigen verhängt worden. Der 54-jährige Muslim aus Tunesien, der seit 1989 in Österreich lebt, soll das betagte Ehepaar aus Hass auf die Gesellschaft und die FPÖ getötet haben.