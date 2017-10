Mopedfahrer (77) als Geisterfahrer auf der Pyhrnautobahn

Als Geisterfahrer ist ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist mit seinem Moped am Dienstagnachmittag auf der Pyhrnautobahn (A9) in Inzersdorf im Bezirk Kirchdorf unterwegs gewesen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch. Nach mehreren Anzeigen wurde der Trettertunnel gesperrt, durch den er fuhr. Als er die davor stehenden Autos sah, drehte er um.

Eine Polizeistreife stoppte ihn schließlich. Der 77-Jährige machte laut Beamten einen "desorientierten Eindruck". Sie nahmen dem Mann den Mopedausweis vorläufig ab und erstatteten Anzeigen bei Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft. (APA)