Moped fuhr in Oberwart in Gruppe Jugendlicher

Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ - © APA

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Samstagnachmittag auf der B63a in Oberwart in eine Gruppe von drei Schülerinnen gefahren. Die drei 14-jährigen Mädchen waren in der Nähe des Paulusbergs zu Fuß auf der Straße unterwegs. Zwei von ihnen erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen, teilte die Landessicherheitszentrale auf APA-Anfrage mit.