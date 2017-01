Moose Crossing rockt die Löwenbar

Hohenems. Wenn es aus der Löwenbar dröhnt, man glaubt die Beatles, Bob Dylan und Bruce Springsteen gäben sich ein Stelldichein am Schlossplatz, dann ist Moose-Crossing-Zeit. So am Freitagabend, als das Löwenteam zur musikgeladenen Party in die Bar aufrief.

Drei musikalische Jungs geben Gas

Es ging die Post ab in der Löwenbar, kein Platz mehr frei, kein Durchkommen und die drei Jungs von Moose-Crossing, Daniel Benzer (Gitarre und Gesang), Flow Frick (Drums) und Daniel Kröll (Bass, Gesang) zogen wie immer eine astreine Musikshow ab. Man könnte behaupten, sie wären die Hausband im Löwen, was dem Fanandrang bei jedem Event der Band keinen Abbruch tut. In bester Partylaune wurde zu rockigen Klängen bis spät in die Nacht gefeiert.