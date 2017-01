Moosbrugger und Co. wollen auf Siegerstraße zurück

Das mit derzeit 10 Punkten auf dem 6. Platz liegende Team aus Wien reist motiviert in die Messehalle Dornbirn, denn schließlich konnte man das Hinspiel im Herbst damals noch knapp mit 31:29 für sich entscheiden. Doch das Kainrath-Team hat nicht vor an diesem Abend als Verlierer vom Platz zu gehen und wird alles dafür geben einen weiteren Sieg in der Messehalle einfahren zu können. Von der Papierform her liegt der SSV Dornbirn Schoren mit 12 Punkten auf dem hervorragenden 3. Tabellenplatz und somit vor Wiener Neustadt. Ein packendes Match wartete auf die Zuschauer an diesem Abend ab 19:00 Uhr in der Messehalle 2 in Dornbirn.

Bereits um 17:00 Uhr tritt das U-18 Team des SSV Schoren gegen das Nachwuchsteam von Wiener Neustadt an.