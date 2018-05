Moosbrugger neuer Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich

Der Vorarlberger Josef Moosbrugger (51) wurde am Dienstagvormittag von den Präsidenten der Bundesländer-Landwirtschaftskammern zum neuen Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich gewählt.

Die Landwirtschaftskammer-Präsidenten wählten am Dienstag auch weitere Funktionen in der Landwirtschaftskammer Österreich. Schultes ist nun Vizepräsident der LK Österreich, neben den bisher schon amtierenden Präsidenten Franz Eßl (LK Salzburg) und Franz Reisecker (LK Oberösterreich).

Die Präsidentin der Bundesarbeiterkammer, Renate Anderl, gratulierte Moosbrugger in einer Aussendung zur Wahl. “Ich freue mich schon auf gemeinsame Gespräche und die Zusammenarbeit in der Sozialpartnerschaft”, so Anderl.