Moorbaden macht glücklich

Ein besonderes Badeerlebnis bietet das historische Naturmoorbad in Sibratsgfäll.

Sibratsgfäll. Ein heilendes Bad im Moor wirkt entschlackend, entspannend und fördert die Gesundheit. Schon Paracelsus hat „Moor“ als Heilmittel bei verschiedenen Erkrankungen empfohlen. In der Neuzeit sollen Soldaten Napoleons für die Einrichtung der ersten deutschen Moorbäder gesorgt haben, nachdem sie diese in Ägypten kennengelernt hatten.

Moorbaden kann man seit Generationen auch in Sibratsgfäll. In einem märchenhaften Wald, am Ortseingang liegt das idyllische Naturmoorbad. In zwei naturbelassenen nur mit rohem Holz eingefassten Becken mit unterschiedlicher Tiefe und Moorbeschaffenheit, kann man hier ein entspannendes Moorbad genießen. Weiters wartet eine Wassertrete und ein Natur-Wasserbecken zum Schwimmen auf die Badegäste.