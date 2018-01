Moon wirbt für atomwaffenfreie koreanische Halbinsel

Nach den ersten direkten Gesprächen von Südkorea und Nordkorea seit zwei Jahren hat der südkoreanische Staatschef Moon Jae-in für einen Verzicht auf Atomwaffen geworben, um die Kriegsgefahr zu bannen. Eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel sei "der Weg zum Frieden und unser Ziel", sagte Moon am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Seoul. "Wir müssen Nordkoreas Atom-Problem friedlich lösen."

Am Dienstag hatten sich erstmals seit mehr als zwei Jahren Regierungsvertreter aus Nord- und Südkorea zu direkten Gesprächen in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone an der gemeinsamen Grenze getroffen. Dabei kündigte Nordkorea seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Südkorea kommenden Monat an. Außerdem verständigten sich die seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten auf Schritte zur militärischen Deeskalation.