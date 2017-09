Moon und Trump pochen auf schärfere Nordkorea-Sanktionen

Die beiden Staatschefs vereinbarten, die Kooperation zu intensivieren - © YONHAP

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und sein US-Kollege Donald Trump wollen schärfere Sanktionen gegen Nordkorea durchsetzen. Darauf verständigten sich die beiden in einem Telefonat am Sonntag, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte. Sie verurteilten demnach zugleich den jüngsten Raketentest der Führung in Pjöngjang.