Moody’s zahlt 864 Mio. Dollar wegen geschönten Ratings

Moody's gestand sein Fehlverhalten ein, so das US-Justizministerium - © APA (dpa)

Die US-Ratingagentur Moody’s muss wegen übermäßig positiver Bewertungen riskanter Immobilienpapiere vor der Weltfinanzkrise 2008 eine hohe Strafe zahlen: In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium und 21 Bundesstaaten einigte sich Moody’s auf eine Vergleichszahlung in Höhe von 864 Millionen Dollar (810 Millionen Euro), wie das Ministerium am Freitag in Washington mitteilte.