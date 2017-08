Montenegros Adria-Küste erneut in Flammen

Die Adria-Küste Montenegros steht erneut in Flammen. Besonders kritisch war in der Nacht auf Mittwoch laut Medienberichten in der Region der Hafenstadt Bar. Ein Großbrand, der die Siedlung Susanj mit etwa hundert Häusern bedrohte, wurde laut Medienberichten von einem polnischen Touristen verursacht.

Der Mann, der sich auf dem Berg Susanj über der gleichnamigen Siedlung verirrt hatte, wollte am Dienstagabend mit Feuer seine Position signalisieren. Der Brand breitete sich rasch aus. Der Pole wurde von lokalen Jägern gerettet und unterdessen wegen "Auslösung der allgemeinen Gefahr" festgenommen, meldeten Medien in Podgorica. Unterdessen steht ein anderer Brand nahe der Küstensiedlung Canj nördlich von Bar außer Kontrolle, berichtete der TV-Sender RTCG. Der staatliche Dienst für Ausnahmesituationen habe von Kroatien um Löschflugzeuge ersucht, hieß es in Medienberichten. Im Juli stand die Halbinsel Prevlaka an der Bucht von Kotor tagelang in Flammen. (APA)