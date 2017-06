Das Verteidigungsbündnis hatte die Aufnahme des südosteuropäischen Landes im Mai 2016 formell beschlossen, was in Russland auf heftigen Protest stieß. Moskau sieht in der Osterweiterung der NATO eine Gefahr für die eigene Sicherheit.

Montenegros Armee umfasst gerade einmal rund 2.000 Soldaten. Allerdings sind die Adriahäfen des Landes militärisch von Bedeutung.

(APA/dpa)