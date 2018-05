Montenegro-Putschisten planten auch Staatsstreich in Serbien

Die mutmaßlichen Putschisten von Montenegro sollen auch in Serbien einen Staatsstreich geplant haben. Das sagte der montenegrinische Staatsanwalt Milivoje Katnic am Mittwoch vor Gericht in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, wo gerade der Prozess gegen die mutmaßlichen Putschisten läuft. Details dazu nannte er nicht.

Laut Anklage soll eine 14-köpfige Gruppe, darunter auch zwei russische Geheimdienstmitarbeiter, in der Nacht nach den Parlamentswahlen am 16. Oktober 2016 eine Besetzung des Parlaments und die Ermordung des damaligen Ministerpräsidenten Milo Djukanovic geplant haben. Vereitelt wurde der Putschversuch durch die Festnahme einer Gruppe von Serben am Vorabend der Wahlen in Podgorica.

Die zwei russischen Geheimdienstmitarbeiter hielten sich damals allerdings in Serbien auf und wurden nie festgenommen. Die Anklage führt sie allerdings als Hauptorganisatoren des geplanten Staatsstreich an. Unter den Verdächtigen befinden sich auch zwei Spitzenfunktionäre der oppositionellen, prorussischen Demokratischen Front (DF).

Die Regierung in Podgorica vermutete Russland hinter dem Putschversuch. Hintergrund soll der NATO-Beitritt Montenegros im vergangenen Jahr sein, den Moskau lange versucht hatte zu verhindern. Zwar fällt Montenegro mit einer Truppenstärke von rund 8.000 Soldaten militärisch kaum ins Gewicht, allerdings sind die Adriahäfen des Landes von militärischer Bedeutung.