Monte dei Paschi will jeden fünften Job streichen

Der Plan für den Neustart der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) nimmt Formen an. Nachdem die EU-Kommission die Pläne Italiens für die umstrittene milliardenschwere Kapitalspritze an die Krisenbank gebilligt hat, will MPS das Personal um 20 Prozent kürzen, was circa 5.000 Mitarbeitern entspricht.