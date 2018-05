Montafon: Tourismusleitbild zum Leben erweckt

Spannende Themen und Wahl des neuen Tourismusbeirats beim Tourismustag

Der diesjährige Tourismustag im Vallülasaal in Partenen bot spannende Einblicke in die tägliche Arbeit von Montafon Tourismus. Im Fokus stand dabei das neu entwickelte Tourismusleitbild. Kabarettist Markus Linder führte mit einer gehörigen Portion Humor und der Region angepasst durch das Programm.

Im Zuge der Weiterentwicklung von Montafon Tourismus wurde das Konzept des Marketingbeirats überarbeitet und sowohl personell als auch inhaltlich erweitert. Der zukünftige Tourismusbeirat, der in Partenen vorgestellt wurde, besteht aus Vertretern der Bergbahnen, der Gastgeber und der Wirtschaftsgemeinschaft. Er unterstützt die Geschäftsführung von Montafon Tourismus und berät zudem in Marketingfragen.

Das Interesse am Tourismustag war, wie bereits im vergangenen Jahr, sehr groß. Insgesamt folgten rund 350 Interessierte der Einladung von Montafon Tourismus und genossen einen geselligen Abend in Partenen. Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Martin Netzer konnte gemeinsam mit Manuel Bitschnau neben LR Karlheinz Rüdisser auch Landtagsabgeordnete Monika Vonier, Vorarlberg Tourismus-GF Christian Schützinger und Gerald März sowie Kerstin Biedermann-Smith (GF Alpenregion Bludenz) im Montafon begrüßen.

Allen voran waren es jedoch die Gastgeber aus der Region, die sich über die neuesten Entwicklungen im Tal informierten. Zu ihnen zählten Hüttenwirt Fredi Immler (Neue Heilbronner Hütte), Hotelière Yvonne Grabher-Agueci (Sporthotel Grandau, St. Gallenkirch) und Gauahof-Gastgeberin Romy Pichler (Tschagguns). Interessiert am Tourismusleitbild zeigten sich auch die Geschäftsführer der Montafoner Bergbahnen Peter Marko (Silvretta Montafon), Markus Burtscher (Golm Silvretta Lünersee Tourismus), Thomas Lerch (Gargellner Bergbahnen) sowie Jürgen Zudrell (Kristbergbahn). Neben den Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr gab es auch einen Rückblick zur Marke Montafon. Anschließend stellten die Montafoner Bergbahnen sowie Markus Felbermayer für die Montafoner Resonanzen ihre Neuerungen für den Sommer 2018 in den Fokus. Lobende Worte für den Montafoner Markenweg fand abschließend Dr. Christoph Engl (BrandTrust). Hauptaugenmerk wurde bei der Veranstaltung aber auf das neu gestaltete Tourismusleitbild gelegt. Im erweiterten neuen Tourismusleitbild finden sich u.a. Themen wie die neue Ausrichtung der Marke Montafon, definierte Zielgruppen (Personas), Zielmärkte und Produktschienen. Mittels interaktiver Präsentationen wurden diese Themen auf dem Bischof Rudigier Platz vorgestellt.

Natürlich durfte auch das gesellige Beisammensein nicht fehlen. Nach getaner Arbeit traf man sich an der „längsten Tafel des Montafon“, die knapp 60 Meter lang war, mitten auf der Silvretta Straße in Partenen, um gemeinsam zu speisen. Leider musste aufgrund des einsetzenden Regens die Tafel in den Vallülasaal verlegt werden. Nichts destotrotz wurden die Gäste mit Speisen vom Partenerhof nach alten Montafoner Rezepten verwöhnt. Die Bewirtung übernahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montafon Tourismus. Mit dieser Tafel wurde wiederum ein Zeichen der Gemeinschaft im Tal gesetzt. „Die Botschaft ‘alle an einem Tisch, gemeinsam sind wir stark’ wurde heute Abend wieder vollends von der Montafoner Bevölkerung und den Montafoner Gastgebern gelebt“, freute sich GF Manuel Bitschnau über den hohen Zuspruch an der Tafel.