Monsun-Opferzahl in Südasien steigt weiter

In Nepal forderte der Monsun bereits 111 Todesopfer - © APA (AFP)

Mehr als 220 Tote und Hunderttausende Obdachlose lautet die neue Bilanz der Überschwemmungen nach den schweren Monsunregen in Südasien. In Nepal seien bisher 111 Todesopfer gezählt worden, sagte Innenminister Janardan Sharma am Dienstag vor dem Parlament. 35 Menschen würden noch vermisst, eine Suchaktion laufe.