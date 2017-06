“Monster-Trucker” betrogen mehrere Firmen – jetzt klickten die Handschellen

Die Polizei konnte die Täter festnehmen. - © Symbolbild/Bilderbox

Unter einem Vorwand haben Betrüger in Vorarlberg Kfz-Firmen Autobatterien herausgelockt. In Dornbirn gerieten sie am Donnerstagnachmittag allerdings an den Falschen, meldete die Polizei.